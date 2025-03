Shawn Spears habla como nuevo Campeón Norteamericano de NXT

Durante el programa de NXT del 4 de febrero de 2025, Shawn Spears se convirtió en el nuevo Campeón de Norteamérica al vencer a Tony D’Angelo, ganando así su primer título individual en la WWE, si dejamos a un lado cuando fue tres veces Campeón de Televisión del extinto territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling, donde también ostentó dos veces el Campeonato en Parejas junto a Cody Rhodes.

► El nuevo campeón

Después de su coronación, al término del programa, el nuevo campeón expresó sus sensaciones en NXT Exclusive:

«¿En serio? No podías dejármelo, ¿verdad? Aquí estoy, el nuevo Campeón Norteamericano, y no puedes simplemente dármelo. Un año exacto desde mi regreso, y no puedes decir: ‘Felicidades, te lo ganaste.’ Igual que todos los demás en estos 23 años, no puedes simplemente dármelo, ¿verdad?

Te guste o no, esto sucedió. Soy tu nuevo Campeón Norteamericano. Acéptalo. Aprende a disfrutarlo. Pero un hombre solo es tan fuerte como las personas que lo respaldan, y no hay nada más importante en este planeta que la familia.

Este título simboliza muchas cosas. Simboliza que soy una estrella importante aquí en NXT. Significa que he ascendido en la escalera. También significa que todo lo que he estado diciendo, a Izzi Dame, a Niko Vance, a Brooks Jensen, está validado. Está validado por este campeonato. Está validado por mí.

Juntos, esto es solo el comienzo«.

Una coronación en la que estuvo presente su esposa, Cassie Lee:

Cassie Lee in attendance to watch Shawn Spears win Gold! #wwenxt pic.twitter.com/0MsKOCRu7t — Niko Exxtra (@nikoexxtra) March 5, 2025