Shawn Spears explica el motivo de su ausencia de AEW

Suscita opiniones dispares el regreso de Shawn Spears, pero por encima de todo, siempre es positivo ver que un talento continúa haciendo lo que más le gusta. Spears desapareció abruptamente de la programación de AEW el pasado mayo, tras perder ante Wardlow en un mano a mano durante el episodio de Dynamite del día 25 de dicho mes, justo antes de que estallaran las controversias entre bastidores de la casa Élite.

Así, su ausencia sin explicaciones reportadas fue adscrita por muchos fans a la ola de descontento de algunos luchadores en AEW. Y el propio Spears jugó con esta posibilidad vía redes sociales, hasta que hace tres días, en Dynamite, Spears apareció para unir fuerzas con FTR, y de nuevo bajo su antiguo personaje de «Perfect Ten».

Este viernes en Rampage (capítulo grabado el jueves), Spears, junto a FTR, derrotó a The Embassy (Brian Cage, Kaun y Toa Liona), si bien el trío tuvo que ser salvado de las garras de The Kingdom por Samoa Joe y Wardlow.

Y ahora se antojan fuera de lugar tanta rumorología, al conocer el verdadero motivo de que Spears estuviese alejado del producto durante cuatro meses y medio. Una vez concluyó Rampage, Spears, micro en mano en mitad del ring, dio cuenta del asunto al respetable de Toronto.

«Oh, maldita sea, os eché de menos. Como dice Dax [Harwood], no hay mejor lugar para estar en el mundo. Pero como dijo Dax, la acogida que disteis a FTR también hizo que se me saltaran las lágrimas, pero por distintas razones. Tenía que seguirlo. Pero como ellos dijeron, bien merecido. Y bueno, he estado fuera bastante tiempo, y se han hecho alguna especulaciones del porqué. Lesiones, planes distintos, ninguna es cierta.

«No sé si es porque estoy en Toronto. No sé si es porque estoy en casa. Soy una persona muy reservada, pero creo que os debo una explicación. Hace dos meses, perdí a mi madre. Ella hubiera estado en mi primera fila esta noche como siempre estuvo en cada show. Esa mujer es un diez perfecto en todos los aspectos, fondo y forma. Dos puntos positivos sacamos de ello. El primero, que tuvimos tiempo de decirle todo lo que queríamos decirle, de que se sintiera tan amada como fuese posible. La mayoría de la gente no tiene ese lujo. El segundo, que en el Día de la Madre fue la primera persona en saber que yo iba a ser padre. Así que según lo veo yo, hay un ángel de la guardia cuidando de mi precioso bebé […]»