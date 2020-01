Shawn Spears defiende a Becky Lynch: "¡Páguenle a The Man!"

Desde que Tye Dillinger se convirtió en Shawn Spears no parece el mismo que trabajaba en WWE. AEW le ha devuelto la sonrisa. No es el mejor luchador del mundo, ni tampoco el que mejores promos hace, pero está viviendo mucho mejores tiempos de los que vivía no hace tanto antes de su cambio de empresa. Sabemos lo que vemos de él en televisión, no otra cuestiones como lo que está cobrando con su contrato actual, pero todo lo que sabemos es que está contento en esta nueva aventura de su carrera.

► Shawn Spears defiende a Becky Lynch

Tanto es así que se ha atrevido recientemente a burlarse de Becky Lynch. Podríamos decir lo mismo de la Campeona Raw, que está muchos escalones por encima de su antiguo compañero de vestidor. Se ha mostrado descontenta por tener que trabajar en la división de duplas o por explotar su amorío con Seth Rollins, pero ha vuelto a tener historias propias.

Por otro lado, la burla de Spears a Lynch no tiene nada que ver con lo que pasa en los encordados, sino con la supuesta reciente renovación que hizo la luchadora con el Imperio McMahon.

Good. That number seems a low anyhow 😏#PayTheMan https://t.co/MBRnoBAmcR — “Mr. Charisma” Shawn Spears (@Perfec10n) January 10, 2020

— El informe no es correcto. No he firmado nada nuevo en años. Llegaremos a un acuerdo pronto. — Bien. De todas formas, ese número me parece bajo #PáguenleATheMan

Dave Meltzer informó hace poco que la luchadora irlandesa renovó en 2019 por 1 millón de dólares anuales. Un número que a nadie parecería bajo, aunque muchos fans dicen que debería ganar más dinero teniendo en cuenta que es la cara de WWE. Sin embargo, donde más ganan las Superestrellas es en la venta de mercancía, así que ese millón de garantía se multiplica debido a dichas ventas y a las participaciones en PPVs.

Lo más posible es que Becky sí haya firmado ese contrato, pero prefiere negarlo debido a que a los fans se les hace poco dinero. Y ella se mantiene en personaje aún en Twitter.