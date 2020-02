Shawn Spears contesta a las burlas por su estatus en AEW

Las personas más inseguras siempre van a encontrar la forma de criticar. Es el típico «haters gonna hate» que tantas veces escuchamos y que tanta razón tiene. Y si hablamos de la lucha libre, sobre todo de empresas que están en lo más alto de la industria, esto se repite cada día con todos los luchadores. Porque criticar es siempre lo más sencillo. Ahora hablamos de Shawn Spears, un luchador que busca su hueco en AEW después de no haberlo encontrado en WWE como Tye Dillinger. Tuvo sus momentos, pero nunca pudo asentarse como una superestrella importante del elenco.

Podemos decir que todavía no lo ha hecho tampoco en su actual empresa a pesar de aquella rivalidad con Cody. No tenemos más que ver los datos para comprobarlo. En 2020 solo ha tenido tres luchas y las tres han sido en el programa secundario AEW Dark. No tiene un combate en Dynamite desde el 18 de diciembre. Y el anterior a ese fue el 13 de noviembre. No, no lo ha hecho.

► Shawn Spears contesta a las burlas

Esto lo utilizan muchas personas para burlarse de él, para reírse diciendo cosas como que abandonó una compañía para ir a otra donde es tratado de la misma forma. No obstante, él no se deja arrastrar por esta gente que solo busca lastimar a los demás.

Everyone else: “He’s: underwhelming, missing, boring, underrated, overrated, jobber, mid carder….” Me: Happy 😊 How you feel about you, is ALL that matters. https://t.co/qRrlYgtgLZ — 🅢🅟🅔🅐🅡🅢 (@Perfec10n) February 12, 2020

«Todo el mundo: ‘Él está siendo decepcionante, está desaparecido, es aburrido, está subestimado, está sobrevalorado, es un jobber, es un luchador de medio cartel..’. Yo: Feliz. Todo lo que importa es cómo te sientes contigo mismo«.

— Además, es decir, mira a tu novia. ¿Cómo podrías ser infeliz a su lado? — Esposa.

I respond in hopes of having EVERYONE both positive and negative, evaluate what’s important to them and what would make them happy. In a pretty detached world, individual enjoyment/progress will spread for the better. https://t.co/oLZOV1A7yx — 🅢🅟🅔🅐🅡🅢 (@Perfec10n) February 12, 2020

— Don, con todo el respeto, por favor, no pierdas el tiempo dando explicaciones a idiotas. No se merecen tu valioso tiempo. Te queremos y respetamos todo lo que haces como ser humano y como luchador profesional. — Respondo con la esperanza de que TODOS, positivos y negativos, evalúen lo que es importante para ellos y en los que les hace feliz. En un mundo más objetivo, el progreso/disfrute personal será mejor recibido.

Depends on the individual. If that makes them happy, great 👍🏼 Me, I run a school 4x a week, can take any bookings/interviews/appearances I want anywhere in the world, have imput in my travel and time at home with my wife and dogs. Just to name a few 😊 https://t.co/R9PwBJXCby — 🅢🅟🅔🅐🅡🅢 (@Perfec10n) February 12, 2020