Shawn Spears confiesa: "Sigo viendo NXT"

No hay color en cuanto a quién vence por ahora la guerra de ratings semanal entre NXT y AEW Dynamite. Y en estos diez meses, hemos sabido de otras particulares contiendas domésticas protagonizadas por parejas en la vida real que cada miércoles compiten por que su programa sea el más visto.

Una de las más publicitadas es la de Adam Cole-Britt Baker, incluso con plano dedicado a la doctora durante NXT TakeOver: WarGames III el pasado año, que AEW parodió poco después en un episodio de Dynamite. Pero también hay que destacar la de Renee Young-Jon Moxley, Matt Cardona-Chelsea Green o la que conjuntan Peyton Royce y Shawn Spears.

Si bien ninguno ha reconocido seguir al producto rival, resulta evidente que cuanto menos por amor, todos lo hacen. Aunque a continuación recojo unas declaraciones de Spears que lucen muy curiosas. No ya por el hecho de que confiese abiertamente sin ningún tapujo que ve cada semana NXT, sino porque hace tiempo que Royce dejó de competir en la marca dorada de WWE. Concretamente, antes de que iniciaran las "Wednesday Night Wars".

En una entrevista con Sportskeeda, el otrora Tye Dillinger deja a un lado la competitividad y prefiere ampliar foco.

«Cuando miro a la totalidad de las cosas, en términos de quién ve qué y cuáles son los números, no presto gran atención a ellos. Pero sí lo hago en el sentido de que, colectivamente, se trata de más de un millón de personas viendo y hablando de lucha libre profesional.

«Me llevé bastante tiempo en NXT, y sigo viendo NXT, lo veo en DVR. Veo AEW, y si no estoy, veo AEW en DVR también. Así que veo toda la lucha libre posible. Los ratings importan, pero importan más a los responsables corporativos. Para mí, personalmente, creo que lo que importa es que los miércoles por la noche hay cientos de miles de personas, si no millones, hablando de lucha libre profesional. En esta época, eso es algo precioso».