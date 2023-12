Shawn Spears anuncia su salida de AEW tras 5 años

El luchador de 42 años, Shawn Spears, sorprendió a sus seguidores al revelar este 28 de diciembre su salida de AEW.

A través de sus redes sociales, en su mensaje, agradeció a la organización y a los aficionados por cinco años en los que estuvo trabajando en la empresa.

«Qué tiempo tan maravilloso ha sido. Gracias @AEW por permitirme estar ahí desde el nivel del suelo. Han sido 5 años fantásticos de crecimiento y desarrollo personal. Esta es una elección personal y la mejor para mí y mi familia en este momento. Gracias a todos, personal y talento por los recuerdos #10″, expresó Spears en su declaración.

► Shawn Spears tenía meses sin trabajar en AEW

Su ausencia en AEW se remonta al Over Budget Charity Battle Royale en septiembre, donde no puodo ganar el duelo. Previamente, su última lucha fue en julio durante Battle of the Belts VII en Calgary, AB, Canadá, donde perdió en una lucha por el título de TNT ante Luchasaurus.

Actualmente, había tenido más trabajo como independiente, incluso siendo campeón de la empresa WSW, el cual defendió en tres ocasiones hasta que perdió el cetro ante Matt Cardona en octubre.