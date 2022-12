Shawn Michales «quiere cobrar» por cada Super Kick

En los últimos años, el movimiento que todos conocemos como Super Kick, se ha hecho muy popular en el mundo de la lucha libre, al grado de qué decenas de gladiadores lo hacen por todo el mundo, siendo los más famosos The Young Bucks.

Sin embargo, uno de los luchadores que primero pusieron en tendencia este movimiento fue Shawn Michaels en su época de gloria, donde era conocido como «Sweet Chin Music», el cual fue su sello.

Aunque Michaels no inventó este movimiento, sí es claro que es su máximo exponente y quien lo popularizó; por tal motivo, bromeó sobre cobrar regalías.

«Si cobrara un centavo por cada Super Kick me iría muy bien. Mira, me lo tomo como un cumplido. Recuerdo que cuando empecé en el mundo de la lucha, muchos de los veteranos decían que ‘la imitación es la forma más sincera de adulación‘, así que me lo tomo así. También sé que hubo gente que me inspiró«, comentó en el podcast Culture State.

«Soy afortunado y aprecio el hecho de que algo que hice haya tenido un efecto positivo en este negocio. ¿Me importaría recibir un céntimo por cada vez que ocurre una de esas cosas? Por supuesto que sí, pero no creo que sea realista, así que me limitaré a sentirme halagado desde la distancia».