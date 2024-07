El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE «The Heartbreak Kid» Shawn Michaels es considerado como uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, el hoy encargado de construir a la próxima generación de Superestrellas a través del territorio de desarrollo de NXT considera que uno de sus combates no obtiene el reconocimiento que merece.

► Shawn Michael vs. Razor Ramon en SummerSlam

Hablamos de cuando enfrentó a Scott Hall (entonces Razor Ramon) en una lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental en SummerSlam 1995. Fue una «repetición» del que ambos habían disputado en WrestleMania X e igualmente parte del impulso que llevaría a Michaels a ganar el Campeonato WWE de manos de Bret Hart en WrestleMania 12.

“Este combate fue muy diferente», dice el veterano a Justin Barrasso de Sports Illustrated, contando también que hubo muy poco desarrollo previo al encuentro. “Toda la historia que lo rodeaba era distinta y muy desafiante. Debo decir que Scott y yo hicimos todo lo posible para que fuera épico. Creo que lo logramos”.

“Las secuelas siempre son complicadas, pero creo que esta no recibe el reconocimiento que merece. La razón es simple: es la número dos. La primera siempre es la primera. Ese es el momento que marca la diferencia. Solo hay una primera vez. Estoy orgulloso de ella, pero no es tan especial porque no es la primera.”

Las primeras veces que Shawn Michaels y Scott Hall compartieron el cuadrilátero fueron en la segunda mitad de la década de 1980 en la American Wrestling Association y la Continental Wrestling Association. Las siguientes llegaron en la primera mitad de la década de 1990 en WWE.

¿Cuál es tu lucha favorita de Shawn Michaels?