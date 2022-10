Durante los últimos años de Vince McMahon en WWE, lo que más le molestaba a Triple H y a todo su equipo de trabajo en NXT, era el hecho de que McMahon les quitaba luchadores para ascenderlos al elenco estelar solamente porque él lo decidía. Y donde manda capitán, ni manda marinero, por lo que Hunter tenía que obedecer.

No importaba si un luchador estaba a punto de luchar por el Campeonato NXT, debía ascender al elenco estelar sin finalizar sus historias y rivalidades. Y ahora que Triple H está a cargo como Director de Contenido Creativo de WWE, y su mejor amigo, Shawn Michaels, es el Vicepresidente Senior de Desarrollo Creativo del Talento, el encargado de supervisar todas las historias creativas, trabajan en conjunto para evitar que esto vuelva a ocurrir. Así lo dijo en la conferencia de prensa previa a Halloween Havoc 2022:

► NXT, protegida ante ascensos de luchadores al elenco estelar de WWE en el régimen Triple H

«Mira, si hay algo de lo que nos orgullecemos en NXT, y lo voy a decir, es algo por lo que pasamos durante los últimos años: el que alguien arrebatara a un talento de nosotros, por encima de nostros, sin consultarlo.

«Aunque ese es el tipo de problemas que queremos experimentar con NXT, para ser sinceros, porque eso significa que estamos haciendo nuestro trabajo. Pero, creativamente, puede causar algunos grandes problemas de vértigo para NXT.

«En este momento, no me puedo imaginar que esto vuelva a suceder, porque la comunicación entre NXT y el elenco estelar se da en gran metida y es tal, que Hunter me dice: ‘Estamos buscando ascender a esta luchadora, ¿cuándo puedes dejarla libre?’

«O me dijo una vez: ‘¡Dios santo! ¡Queremos a ese luchador [Solo Sikoa] ahora mismo, la vamos a tomar! Pero, ¿hay alguna forma de que cierre las historias abiertas del otro lado?’ Así sea, con poco tiempo, encontraremos una manera de hacer lo que tenemos que hacer a nivel creativo para justificarlo, algo que no pasaba antes.

«Sin embargo, nuestro objetivo con NXT sigue siendo poder llevar a estos luchadores al elenco estelar. Es totalmente diferente a lo que pasaba antes. Todo es totalmente diferente, ahora tenemos conocimiento previo de un ascenso, recibimos una nota o algún tiempo de comunicación y así podemos prepararnos para ajustar nuestras historias televisivas a ello.

«Pero, bueno, si hay alguna vez en la que no podamos acabar historias porque un ascenso se requiere de forma inmediata, será un probable que no nos va a importar. Porque aquí en NXT nos adaptamos a todo. Nuestro trabajo es llevar a la gente a tener el nivel para ascender al elenco estelar, así que si eso es algo con lo que tenemos que lidiar, significa que estamos haciendo un bien nuestro trabajo».