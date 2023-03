“Todavía no lo ha hecho. Vino a un programa de televisión y realmente no tenía nada que decir más que, ‘gran programa. Gracias, chicos’. En ese sentido, está ocupado trabajando en la parte comercial de las cosas y nos ha dado rienda suelta a la parte creativa de las cosas para manejarlo. Creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno hasta ahora”. Estas son palabras de Bruce Prichard, miembro del equipo creativo de la WWE, afirmando que Vince McMahon no ha tenido influencia en el mismo desde que se retiró.

> Vince McMahon, tampoco en NXT

Prichard no mencionaba ninguna marca así que podíamos entender que se refería a todas ellas, pero por si quedaba alguna duda, en la reciente conferencia de medios hacia NXT Stand & Deliver 2023, Shawn Michaels aclara que en NXT tampoco ha estado trabajando el accionista mayoritario de la compañía. El principal encargado del programa de los martes, con toda la confianza de Triple H, comenta también que espera ver a The Chairman durante el fin de semana de WrestleMania 39. Ya confirmamos que McMahon estará presente.

“No tiene influencia, al menos ahora [risas]. No lo hemos visto, no lo he visto este fin de semana. He estado aquí desde el lunes, haciendo las pruebas con NXT, que es otro tema. Es WrestleMania, Vince es quien construyó todo esto. Entiendo cómo se sienten todos, pero esta sigue siendo la marca que construyó. Que él quiera venir aquí y ser parte de este espectáculo, creo que es algo perfectamente natural. Espero que lo haga. Me gustaría verlo este fin de semana. No lo he visto en bastante tiempo, solo para saludarlo. Espero, como Hunter y todos nosotros, espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho aquí este fin de semana. Ha sido un gran éxito hasta ahora”.

¿Qué te parecen las palabras de Shawn Michaels?