Shawn Michaels valoró la presencia de CM Punk en NXT

Hace unos meses, CM Punk apareció en WWE NXT junto a Shawn Michaels y ese fue un momento que emocionó al público. Aprovechando que está tomándose un descanso a raíz de su lesión en el biceps, «The Best in the World» ha aprovechado para compartir con los jovenes talentos de la marca que dirige Michaels y ha tenido muy buena recepción allí.

► CM Punk ha generado influencia positiva en NXT

Durante un episodio reciente de «The Improbable Podcast with Adrian Hernandez», Shawn Michaels habló muy bien del ex campeón WWE, y añadió que CM Punk aporta una perspectiva única que es útil para un grupo diverso de luchadores prometedores en NXT. Si bien Punk ha tenido algunos desacuerdos detrás del escenario en el pasado, y el último resultó en su despido de AEW, pero aparentemente se ha comportado de la mejor manera en su etapa más reciente en la WWE, y The HBK valora la forma en cómo el primero ha mejorado su actitud.

«Todo lo que puedo decir es que él ha sido un gran apoyo en todo lo que hacemos aquí en ‘NXT’. Cada vez que ha estado aquí, ha sido un placer trabajar con él».

«Punk ha sido fantástico, y siempre me ha gustado y siempre lo he apreciado, y diré esto, ciertamente no quiero poner palabras en su boca, pero creo que todos nosotros crecemos y cambiamos de una forma u otra. Y si no lo haces, no sé si eso es algo de lo que deberías estar orgulloso».

Michaels dijo que cree que Punk está apreciando la segunda oportunidad y el camino hacia la redención en la WWE, y definitivamente valora eso.