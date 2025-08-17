Shawn Michaels, Triple H y Nick Khan aparecen en Triplemanía

La Arena Ciudad de México vivió una velada histórica con la celebración de Triplemanía XXXIII, el primer magno evento de Lucha Libre AAA Worldwide bajo la dirección de WWE, que marcó un antes y un después en el deporte espectáculo.

La función arrancó con una emotiva ceremonia de apertura encabezada por los directivos de WWE, Shawn Michaels, Triple H y Nick Khan, quienes se unieron a Dorian Roldán y Marisela Peña. El momento más solemne llegó cuando la cantante Aida Cuevas interpretó el himno nacional mexicano, dando inicio a una noche cargada de simbolismo.

La colaboración entre AAA y WWE, surgida tras la adquisición de la empresa mexicana en abril de 2025 con el respaldo de Fillip, se consolidó en este evento. La fusión no solo reunió a las máximas figuras de México y del extranjero, sino que también llevó la producción de Triplemanía a niveles inéditos