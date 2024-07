Shawn Michaels: «Trick Williams no quiere dejar NXT»

Hay quienes dicen que Trick Williams está listo para ser ascendido desde NXT a Raw y SmackDown. El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE Shawn Michaels lo aborda en una reciente entrevista con Sports Illustrated. El encargado del territorio de desarrollo es más consciente que nadie de la posible futura estrella que tiene entre manos pero aclara que el mismo luchador de la marca amarilla se mantiene humilde y no considera que deba dar el salto todavía.

► ¿Trick Williams está listo para el main roster?

“Trick tiene un futuro increíblemente brillante. Es asombroso trabajar con él día a día. Es muy receptivo. Es una de las cosas más populares en el negocio en general, pero sigue siendo un chico humilde que trabaja y se esfuerza por mejorar cada día. Realmente respeto eso.

“Leí en las redes sociales que ya está listo para el elenco principal. No creo que ese sea el objetivo de Trick. No quiere simplemente ir y existir en el elenco principal; quiere ir allí y prosperar como un jugador principal. Aprecio su madurez y sabiduría. Es un placer venir a trabajar con él, y estoy emocionado por ver lo que hace a continuación».

Taking a minute to pay some respects to Uncle Book. Preciate all your knowledge and help OG. 🤟🏾 @bookertfivex #harlemheat #heatwave pic.twitter.com/uQ12NNB0m1 — Trick Williams (@_trickwilliams) July 10, 2024

En estos momentos, Trick Williams están intentando recuperar el Campeonato NXT de manos de Ethan Page, quien por accidente se lo arrebató en Heatwave. Es de suponer que van a tener una revancha, la cual probablemente será en el especial The Great American Bash el 30 de julio y no en el Premium Live Event No Mercy el 1 de septiembre. De momento, veremos qué ocurre en el programa de NXT del próximo día 23.

Don’t play wit me pic.twitter.com/nHLYVOEGRr — Trick Williams (@_trickwilliams) July 10, 2024