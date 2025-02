Shawn Michaels: «Tengo 1 o 2 luchas más en mí»

La semana pasada, Fandango regreso a WWE como JDC, su personaje actual, y en representación de TNA Wrestling. Y pudo hablar con Shawn Michaels, el director creativo de NXT. Así lo reveló en una reciente convención de fanáticos realizada por el video podcast For The Love of Wrestling.

JDC dijo que su lucha de ensueño en NXT sería ante Shawn Michaels, y dijo que hay esperanzas, pues este le dijo que «todavía tiene una o dos luchas en él por hacer». Estas fueron sus declaraciones:

► JDC dice que Shawn Michaels le dio esperanza de tener una lucha ante él

“¿Sabes con quién hablé en NXT la semana pasada, quién dijo que le quedan una o dos luchas más? Shawn Michaels. Sí, y él es la razón por la que entré en este negocio. Así que, honestamente, probablemente nunca suceda, pero esa sería mi lucha de ensueño».



Recordemos que el ídolo de JDC era Michaels y gracias a él, se inspiró para convertirse en luchador. Ya veremos si Michaels vuelve al ring, un rumor que ya ha sonado en años pasados.