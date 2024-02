Shawn Michaels: «Sabía de Jordynne Grace desde hace tiempo»

Shawn Michaels habló de forma clara y sincera acerca de muchas situaciones, como acusaciones en su contra y la demanda civil contra Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE. Lo hizo en la conferencia de prensa previa al especial de NXT, Vengenace Day 2024. Pero Michaels también respondió cosas de lucha libre.

A Michaels le preguntaron por el debut de la Campeona Knockouts de TNA Wrestling, Jordynne Grace, en el Royal Rumble 2024, y este respondió alabando su talento y diciendo que ya le había echado el ojo antes. Estas fueron sus palabras:

► Jordynne Grace ya estaba en el radar de Shawn Michaels

«Siempre la he mirado de lejos, y siempre me he preguntado, ¿sabes?, no sé, ¿y si ella estaría interesada en bajar el próximo año, llegar a WWE? Pero la culpa es mía por nunca haberme comunicado, porque asumía que si estás con otra empresa, ya sabes, eso no está permitido.

«Pero, ahora, este tipo de colaboraciones parecen más posibles que nunca. Creo que algunas cosas que probablemente ni siquiera estábamos autorizados a considerar o mirar en el pasado son al menos algo en lo que podemos empezar a pensar de cara al futuro.

«Yo, por mi parte, estoy muy emocionado al respecto nuevamente, pero esas son, una vez más, cosas a nivel corporativo en las que no tengo voz».