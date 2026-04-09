Shawn Michaels restó importancia a sus problemas con The Rock

Shawn Michaels era conocido por menospreciar a sus compañeros en los 90, y parece que se ganó la antipatía de The Rock, lo que finalmente provocó que nunca se enfrentaran en un ring de WWE, lo cual evidentemente fue una verdadera lástima. Entonces, muchos especularon sobre si existía una disputa real entre ellos que impidió que pudieran trabajar juntos.

► Shawn Michaels nunca se enfrentó a The Rock en el ring

Shawn Michaels habló recientemente en «7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony» sobre su problema con The Rock, pero restó importancia a la gravedad de la animosidad entre ambos indicando que él mismo elegiría a The Rock antes que a él si tuviera que elegir un luchador. Michaels recordó cómo The Rock era objeto de burlas por parte del resto del vestuario al comienzo de su carrera en la WWE, una percepción que «The Great One» acabó cambiando.

«No le caía bien. Hay un gran revuelo en el mundo de la lucha libre sobre Hunter [Triple H] y yo, sobre que le hicimos cosas, que fuimos malos y cosas así. Todo se ha exagerado muchísimo. Nada es cierto. Pero después nos llevamos bien, y hasta el día de hoy nos llevamos bien y hablamos de todo. Creo que a todos nos hubiera gustado ver esa lucha. Pero cuando regresé, él ya estaba bien encaminado en su carrera de Hollywood y demás.»

«Mira, incluso cuando se trata de mí, lo elijo a él. Cuando salió por primera vez, recibía muchos cánticos de ‘Rocky apesta’ y cosas así. Siempre hay bromas y ese tipo de cosas en el vestuario. Pero cuando regresó, no recuerdo bien qué fue, creo que tuvo una lesión que lo mantuvo alejado de la acción por un tiempo, y fue entonces cuando, según tengo entendido, realmente reflexionó sobre cómo iba su carrera y quiso cambiar las cosas».