Shawn Michaels responde a Bully Ray sobre Trick Williams

El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray comentó recientemente que a Trick Williams, el actual Campeón NXT, «le falta algo». El mandamás del territorio de desarrollo de WWE y dos veces Hall of Famer Shawn Michaels contesta en Busted Open Radio.

► ¿A Trick Williams le falta algo?

«[Bully Ray y yo] podemos tener un poco de diferencia de opinión cuando dice que ‘le falta esa cosa’. No sé si realmente le falta algo, pero este combate en el Devil’s Playground que va a tener con Ethan Page, Ethan ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Sí, Trick ha estado en un combate en jaula y en un combate de último hombre en pie, pero no contra alguien como Ethan Page. Ethan lo va a presionar de una manera en la que los otros dos no lo han hecho. A veces es difícil ayudar al espectador a entender; no hablo de hardcore de ECW, pero a veces hay un límite hasta donde puedes empujar a un talento en términos de hardcore: ‘¿Qué tan duro y rudo eres? ¿Cuánto estás dispuesto a poner tu cuerpo en juego por amor y pasión por este trabajo?’ Eso es algo que, para mí, se va a poner a prueba en Halloween Havoc. Hay cosas que no puedes evitar, y eso es el tiempo y las repeticiones. Eso es algo sobre lo que Trick no tiene control. Está obteniendo mucha variedad en sus tres años. Ha hecho muchas cosas. Hacer muchas cosas una o dos veces está bien, pero hasta que no aprendas a dominarlas todas, a veces va a parecer que faltan cosas.»

El campeón comentaba también recientemente que «HBK» es una de las personas a las que pide consejo:

«Honestamente, ahora mismo voy directamente a Shawn«, dijo en el pódcast Happy Hour. «Para donde quiero estar y donde me veo en mi carrera, hay solo unas pocas personas que me van a empujar y darme la verdad que realmente necesito escuchar. Esos son Shawn Michaels, Terry Taylor, Booker T, e incluso CM Punk. CM Punk ha estado presente durante mucho tiempo y ha sido de gran ayuda para nosotros. Diría que esos cuatro tipos.»

#WWENXT Champion @_trickwilliams and @OfficialEGO meet face-to-face one last time before they square off in a Devil’s Playground Match THIS SUNDAY at #HalloweenHavoc. 🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/impS0SzCrt pic.twitter.com/oXwuaCiIqp — WWE NXT (@WWENXT) October 24, 2024