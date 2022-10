Shawn Michaels quería luchar con Randy Savage en conocido PPV

Shawn Michaels fue parte de la producción del reciente NXT Halloween Havoc que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Este evento, que se desarrolla por tercer año consecutivo en NXT, que adaptó el antiguo PPV de WCW, que contó con múltiples eventos principales importantes, incluidas peleas en jaula de acero entre Hulk Hogan vs Ric Flair, Hulg Hogan vs Roddy Piper, así como también el combate de Rey Mysterio vs Eddie Guerrero.

► Shawn Michaels jamás luchó en Halloween Havoc

A pesar de haber luchado en la década de los noventas, Shawn Michaels nunca tuvo la oportunidad de luchar en Halloween Havoc ya que nunca trabajó para WCW, y durante una entrevista con Sports Illustrated expresó su pesar por esta situación, habiendo deseado enfrentarse en un evento de este tipo a Randy Savage.

«Me hubiera encantado una lucha de Halloween Havoc contra Randy Savage. (…) Trabajé con Macho Man un par de veces, pero fue cuando era más joven. Ciertamente no estaba en su nivel de madurez, profesional o físicamente en el ring, o en cuanto a conocimientos. Para mí, es Randy o Eddie Guerrero. Cualquiera de los dos hubiera sido fantástico.»

A fines de la década de los noventas, se especuló que Michaels podría dejar la WWE por la WCW para unirse a sus amigos Kevin Nash y Scott Hall. Sin embargo, esto no se concretó y el “Heartbreak Kid” continuó su carrera en WWE, donde brilló a pesar de las lesiones que sufrió, hasta eventualmente convertirse en un miembro del Salón de la Fama.