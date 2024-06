Shawn Michaels prevé más crossovers con WWE NXT

Jordynne Grace cruzó recientemente la «puerta prohibida» entre WWE y TNA apareciendo en NXT para desafiar a Roxanne Pérez en Battleground 2024 por el título máximo femenil de la marca amarilla. También se presentó en el mismo programa Ethan Page, pero en su caso no está claro lo que ha sido, pues no ha sido anunciado como un fichaje de la compañía, pero tampoco es que provenga de otra, pues hace poco salió de AEW y ROH.

► Más crossovers con WWE NXT

Ahora, pase lo que pase con «All Ego», la «Thick Momma Pump» no será la última en protagonizar un crossover.

«Bueno, mira, obviamente muchas de esas decisiones las toman personas por encima de mí. Pero mira, no tengo ninguna duda de que habrá algunos anuncios muy emocionantes en el horizonte, pongámoslo de esa manera. Diré esto, de nuevo, se trata de querer entretener a las personas que hacen esto y, como acabas de decir, para los fanáticos, hemos querido A, B y C durante mucho tiempo. No lo sé.

«Supongo que para aquellos de nosotros que tenemos la oportunidad de hacer esto detrás de escena, esas son cosas que hemos querido ver, ¿por qué no ver si podemos traerles a ustedes una de estas cosas que han estado buscando? Obviamente, es un momento muy emocionante para ser fanático de la lucha libre y veremos cuánto de esto culmina en Battleground el 9 de junio. Estoy seguro de que muchas cosas van a suceder esa noche, así que no me lo perdería», explica Shawn Michaels en KTNV Channel 13 Las Vegas.

¿Qué piensas de las apariciones de Jordynne Grace y Ethan Page en NXT?