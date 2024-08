Shawn Michaels: «NXT-TNA apenas está empezando»

Hasta las recientes palabras de Shawn Michaels, más allá de que la relación está funcionando de maravilla, nada se había dicho sobre el futuro de NXT–TNA. Sin ir más lejos, por poner un par de ejemplos, Joe Hendry podría estar luchando por el título máximo del territorio de desarrollo de la WWE contra Ethan Page en el evento premium No Mercy mientras Riley Osborne será uno de los participantes de combate Ultimate X por el Campeonato X-Division de Mike Bailey en Emergence.

.@OfficialEGO is confronted by @joehendry who declares his intentions to come after the NXT Championship. #WWENXT pic.twitter.com/4NB5ItZ7jC

— WWE NXT (@WWENXT) August 15, 2024