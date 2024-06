NXT Battleground 2024 va a realizarse el 9 de junio en el UFC Apex en Las Vegas para dar un nuevo paso en la relación de la UFC y la WWE. El menú de luchas luce así a falta de un último programa semanal de la marca amarilla:

Who will become the FIRST-EVER NXT Women’s North American Champion when these 6️⃣ Superstars battle it out in a Ladder Match at #NXTBattleground? 🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/a9xGCJXIRv pic.twitter.com/vdk3zjPuf1 — WWE NXT (@WWENXT) May 31, 2024

► NXT, emocionados con el UFC Apex

Camino al Premium Live Event, Shawn Michaels concedió una entrevista a KTNV Channel 13 en la que estuvo hablando largo y tendido del show, compartiendo que todos están emocionados por luchar en el escenario donde lo harán:

«Fue enorme porque NXT fue elegido como el primero en salir allí y ser parte de esto, y tener esto en el UFC Apex, una instalación de última generación, los jóvenes hombres y mujeres en NXT están muy emocionados de estar en la primera línea, de ser la primera marca de WWE que ha estado en el Apex. Va a ser enorme para nosotros.»

UFC Apex fue la sede este año de UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy, UFC on ESPN: Nicolau vs. Perez, UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2, UFC on ESPN: Ribas vs. Namajunas o UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura.

Asimismo, lo será el 15 de junio de UFC Fight Night: Perez vs. Taira, cuyo cartel es el siguiente:

