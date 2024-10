Shawn Michaels no tiene intenciones de volver a luchar

Shawn Michaels es, sin duda, uno de los mejores luchadores que jamás haya pisado un ring de la WWE y su contribución a la industria es innegable, aunque tuvo una carrera plagada de lesiones e interrupciones. Tuvo su combate de retiro en WrestleMania 26, donde se enfrentó a The Undertaker en una lucha sin descalificación de «Streak vs. Career», en la que «The Deadman» se llevó la victoria. Sin embargo, «The HBK» hizo un breve regreso del retiro en 2018, haciendo equipo con Triple H en WWE Crown Jewel en Arabia Saudita, donde D-Generation X obtuvo una importante victoria contra Kane y The Undertaker.

► Shawn Michaels está contento con su rol tras bastidores

Actualmente. Shawn Michaels desempeña un rol crucial en la marca NXT, donde trabaja como la mente creativa, y durante una entrevista reciente con Penn Live el miembro del Salón de la Fama WWE, tras ser consultado, confirmó que no tiene intención de volver al ring, declarando que está totalmente satisfecho con su papel detrás del escenario, y que está felizmente retirado de la lucha libre, mientras disfruta de sus contribuciones tras bastidores.

«Lo estoy. Sí, ya terminé en el ring. Absolutamente. Sí, señor. Me siento muy cómodo estando detrás de escena».

No es la primera vez que Shawn Michaels menciona que no tiene intenciones de volver al ring, pese a que personas como Kevin Ownes han intentado hacer que cambie de opinión. No obstante, The Heartbreak Kid está más que feliz con el papel que actualmente está desarrollando tras bastidores, donde incluso se toma el tiempo para aconsejar a las jóvenes estrellas de NXT.