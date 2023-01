Shawn Michaels: “Mike Tyson fue un gran actor en WWE”

Shawn Michaels ha repasado con True Geordie muchas de sus etapas como profesional en el mundo del wrestling, desde que debutara como “un joven insensato” hasta su influencia en uno de los nuevos talentos que WWE ha traído de fuera del mundo del deporte de entretenimiento. De Mike Tyson a Logan Paul, esto es lo que piensa Shawn Michaels de sus grandes rivalidades a lo largo de la historia.

► Siendo una joven Superestrella de WWE

“Siempre le decía a la gente que si hubiera tenido miedo de hacer algunas cosas no estaría donde estoy. También es cierto que me gustaría no haberme comportado de la manera que lo hice en más de una ocasión, pero por eso precisamente hice lo que hice noche tras noche, día tan día en aquellos años. Es un poco contradictorio porque me habría gustado cambiar algunas cosas pero esas cosas son las que me hicieron llegar hasta aquí. No hacía falta que la gente me dijera qué debía y qué no debía hacer.

► Sobre Logan Paul y otras personalidades que vienen a WWE

“Creo que las celebridades hacen una gran trabajo cuando llegan a WWE y ponen toda la carne en el asador para entrar de lleno en nuestra cultura, pero lo que ha hecho Logan Paul hasta el momento es alucinante. No es fácil. He comentado alguna vez con Undertaker lo difícil que él lo tenía en la última etapa de su carrera cuando sólo luchaba una vez al año en WrestleMania; eso era mucho más duro que estar consistentemente en el ring porque tener que poner a ponerte en forma después de tanto tiempo no es fácil y no es fácil entrar dentro de una maquinaria que tiene sus normas y funciona de una manera determinada y diferente a lo que estás acostumbrado que estar ya dentro de ese engranaje”.

► Su rivalidad con Bret Hart

“Hemos platicado mucho durante estos años y eso es lo bueno de este negocio porque Bret y yo tuvimos una gran rivalidad que siempre estará ligada a aquel incidente de Montreal pero por encima de aquello está la evolución y el respeto que nos tenemos como personas porque cada vez que nos encontramos él es muy amable conmigo y yo lo soy con él. Siempre me felicita en mi aniversario de bodas y me manda mensajes en mi cumpleaños. Estoy muy contento con nuestra relación en este momento”.

► Trabajar con Mike Tyson

“Todo fue fantástico. Lo pasamos muy bien y es muy buen actor. Reconozco que en aquel momento yo fui lo más real y ‘asqueroso’ que pude con él para provocar todo ese tipo de reacciones y creo que funcionó muy bien. Fue duro en aquel momento porque yo estaba lidiando con una lesión de espalda y él puede ser el que más duro golpee pero aguantando el dolor te puedo asegurar que hay muy pocas personas que me puedan igualar. Siempre he dado lo máximo de mi y la situación era la correcta y el momento era el correcto porque Tyson saltó a WWE, cosa que nunca antes había sucedido, y Steve Austin también estaba en uno de sus puntos álgidos“.