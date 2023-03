Durante una entrevista con Tim “Hann” Rivera el pasado noviembre, Bret Hart valoró su combate en WrestleMania XII contra Shawn Michaels bajo modalidad “Iron Man” como la favorita de toda su carrera, junto a la que sostuvo contra Stone Cold un año después.

Sin embargo, para muchos analistas, se diría que aquella lucha de casi 62 minutos no ha envejecido muy bien. Dave Meltzer, de hecho, nunca lo tuvo entre sus favoritos de Bret Hart, concediéndole en su día ****1/4; mientras que el de WrestleMania 13 sí que obtuvo las cinco estrellas.

Los combates de “hombre de hierro” volvieron a estar en boga recientemente, cuando MJF y Bryan Danielson estelarizaron AEW Revolution por el máximo título varonil de la casa Élite. Y Meltzer, 5.75 estrellas mediante, consideró que “The Salt of the Earth” y “The American Dragon” habían conjuntado el mejor de la historia.

Que Dave Meltzer no valorara con ***** el Hart-Michaels de WrestleMania XII es considerado por algunos muestra de cierta ojeriza del periodista hacia HBK, basándose en el hecho de que posteriores luchas con el hoy responsable de NXT de protagonista fueran también infravaloradas (Michaels sólo tiene en su haber una lucha “5 Star”).

Con todo, esto nunca ha parecido importarle a “Mr. WrestleMania”. O puede que un poco sí. Porque bajo reciente entrevista concedida a GV Wire, Michaels dejó las siguientes palabras.

