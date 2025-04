Shawn Michaels invita a Joe Hendry a WWE NXT tras TNA Rebellion

Al final de TNA Rebellion, después de defender el cinturón ante Frankie Kazarian y Ethan Page, el Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry, fue atacado por Trick Williams, quien además pone su atención en el título que ostenta.

Y no va a haber que esperar mucho para saber cómo continúa esta historia ya que Shawn Michaels acaba de invitar a Hendry al próximo programa de NXT, a celebrarse el martes 30 de abril:

Trick Williams crossed the line NXT is everywhere – RAW, SmackDown and tonight at TNA Rebellion.@JoeHendry you have an open invitation this Tuesday to come to @WWENXT, and settle this issue with Trick.

