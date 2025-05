Shawn Michaels: “Hoy es raro ver a alguien comiendo esquineros”

El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE Shawn Michaels explica por qué un personaje arrogante tiene mayor éxito que uno bizarro en la actualidad.

► Arrogante mejor que bizarro

Lo hace en No Days Off cuando le recuerdan que él mismo era engreído en una época de su carrera en los rings durante la cual triunfó enormemente:

“Creo que es porque la gente puede entender a alguien arrogante y presumido. Es mucho más común, especialmente hoy en día, que alguien que se come los esquineros (como hacía George «The Animal» Steele). Puedes caminar por la calle y ver a muchas personas que creen que son el tipo más genial del mundo, o que son el más atractivo, y que piensan que lo suyo no apesta. No veo a mucha gente comiéndose esquineros mientras caminas por ahí. Nuestro negocio ha cambiado bastante y ahora tiene que ver con cosas que conecten con la gente y con las que se puedan identificar. También diré esto: la ironía de nuestro negocio es que en realidad se basa mucho en la realidad de quienes son las superestrellas. Son sus personalidades llevadas al máximo. Todo lo que ves en televisión son características reales que estas personas ya tienen.”

Cuando le preguntaron si alguna vez se ha comido un esquinero, «El Chico Rompecorazones» respondió:

“No lo he hecho. He probado muchas cosas, pero un esquinero no fue una de ellas.”

#OnThisDayInWWE 25 years ago on Heat: A 61-year-old George ‘The Animal’ Steele in action in 1999! He beats Headbanger Mosh@ChazMosh pic.twitter.com/nMhVfreunO — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) January 3, 2024