El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE y mandamás de NXT Shawn Michaels resalta el talento de sus dos nuevas estrellas: Giulia y Stephanie Vaquer. La «Beautiful Madness» y «La Primera» van camino de enfrentar a la campeona, Roxanne Pérez, y Cora Jade, en el evento premium Halloween Havoc.

This is going to be fun. #WWENXT Women’s Champion @roxanne_wwe and @CoraJadeWWE will square off with @giulia0221g and @Steph_Vaquer in tag team action THIS SUNDAY at #HalloweenHavoc!

📍 Hershey, PA

🎟️ https://t.co/impS0SzCrt pic.twitter.com/gfY385dsFW

— WWE NXT (@WWENXT) October 24, 2024