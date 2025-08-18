Shawn Michaels fue sometido a una cirugía recientemente

Shawn Michaels ha tenido una ilustre carrera como luchador, pero la misma estuvo plagada de lesiones que lo mantuvieron alejado por un buen rato del ring, hasta que eventualmente hiciera su regreso y posterior retiro (en sus propios términos) en WrestleMania 26 tras un combate contra The Undertaker.

► Shawn Michaels fue operado de la espalda

A pesar de que Shawn Michaels se retiró hace más de 15 años, aún siente los estragos de su arriesgada carrera, que se vio afectada por una lucha de ataúd contra The Undertaker en 1998 y que provocó su primer retiro. Esta situación provocó que «The HBK» se sometiera a una cirugía para implantarle unas varillas en la espalda, y según Kevin Nash en el podcast Kliq This, Michaels tuvo que recurrir nuevamente al quirófano para que estas varillas les sean removidas.

El miembro del Salón de la Fama WWE también reflexionó sobre experiencias similares de Shawn Michaels con las que tuvo Hulk Hogan, quien luchó durante años con varillas en la espalda antes de que finalmente se las extrajeran. Nash pintó una imagen descabellada al describir la foto postoperatoria de Hogan.

«¿Qué acaba de… eh, Shawn se acaba de hacer? Se operó porque cuando se jodió la espalda en aquella lucha de ataúd, le pusieron unas varillas y demás en la espalda, y tuvieron que quitárselas porque estaban todas torcidas.»

«Recuerdo cuando Hulk me enseñó una foto de sus radiografías. Le pusieron varillas en la espalda, pero él seguía trabajando y bajando la pierna. Cuando le quitaron las varillas, tenía una foto de él tendido allí, y parecía que eran parte de las malditas Torres Gemelas.»

A pesar de la gravedad de la cirugía de Michaels, Nash dijo que no había tenido tiempo de hablar con él desde la intervención, bromeando que ni siquiera su propia esposa sabe mucho de él últimamente.

«Así que Shawn acaba de operarse, y supongo que no he tenido oportunidad de hablar con él porque no he tenido oportunidad de hablar con mi maldita esposa que vive conmigo. Pero se despertó de la cirugía y tenía menos dolor. Además, Shawn necesita que le reemplacen ambas rodillas.»

Afortunadamente, Shawn Michaels se encuentra bien tras su intervención y seguirá sus labores dentro de NXT. Además, el miembro del Salón de la Fama estuvo presente el pasado fin de semana en AAA TripleManía, que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.