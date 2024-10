«Shawn Michaels es un genio», aplaude Tony D’Angelo

El actual Campeón de Norteamérica de NXT, «The Don» Tony D’Angelo está encantado luchando bajo el mando de Shawn Michaels. No sería exagerado decir que el líder de la The D’Angelo Family es una de las Superestrellas en desarrollo de WWE que gozan de más oportunidades en el presente. Por ejemplo, acaba de destronar a Oba Femi y está programado para defender el título ante este mismo grandulón en el evento premium Halloween Havoc.

«Careful what you wish for.»@TonyDangeloWWE promises to do everything in his power to end @Obaofwwe at #HalloweenHavoc… 😳 #WWENXT pic.twitter.com/qBL2VCiwtz

