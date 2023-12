Shawn Michaels, el papá de NXT: «No pasarán por lo mismo que yo»

Shawn Michaels explica cómo se siente ser una figura paterna en NXT y habla sobre la camaradería existente entre las Superestrellas en desarrollo de WWE. Habla de todo ello en su reciente aparición en Busted Open Radio, donde también resalta el valor de los réferis.

► Shawn Michaels, el papá de NXT

«Obviamente, mi esposa e hijos me tranquilizaron. También el Performance Center… saca ese hambre y pasión. Y es al principio cuando estás tratando con [jóvenes] que simplemente quieren ser luchadores profesionales. No son conscientes de las puñaladas por la espalda y demás… solo quieren [entrenar] y el hecho de que les paguen es un bono. He recorrido el camino muchas veces, y también siento que puedo ser una historia de precaución. Quiero ayudar a las personas a superar este proceso, no van a pasar por nada que yo no haya pasado.»

«Estoy allí como un recurso para tratar de ayudarlos a superarlo, ayudarlos a evitar algunas de las trampas que yo mismo u [otros] vimos que alguien más atravesó. Ahí es donde pasas de ser el chico rebelde a ser ‘papá’ porque quieres lo mejor para ellos.»

«Es una camaradería única, como la que tenían en ECW. [Bully Ray y Tommy Dreamer]. Es cuando sientes que estás haciendo algo especial juntos, algo diferente e innovador, eso es lo que tenemos allí. Porque tenemos tantos hombres y mujeres jóvenes, es la forma más pura de eso que vas a encontrar en este negocio. Porque no han sido demasiado cínicos y el cinismo aún no se ha infiltrado… esa es una de las razones por las que uso el término ‘familiar’… al menos al principio, es genuino. Al menos para mí, siendo un tipo como el papá de todo esto, es una sensación agradable«.