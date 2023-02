Jacy Jayne traicionó a Gigi Dolin, rompiendo Toxic Attraction, para retomar su carrera en solitario en NXT. Todo el Universo WWE espera que esta semana de explicaciones pero antes nos detenemos en sus declaraciones en Busted Open Radio contando que recibió la bendición de Shawn Michaels para emprender este nuevo capítulo.

► Shawn Michaels dio su bendición a Jacy Jayne

“En realidad, no sabía mucho sobre ese día (el día de la ruptura), estaban muy callados sobre todo lo que sucedía. Todo lo que realmente sabía era que iba a estar en Ding Dong Hello. Así que es mucha presión que Bayley regrese. Era la primera vez que tenía ese programa en dos años. También fue la primera vez que estuvo frente a una audiencia en vivo porque eso siempre se hizo durante la era de la pandemia. Así que siento que hubo mucha presión al entrar solo en eso.

“Luego, obtener la bendición de Shawn, eso fue un gran asunto para mí. No quería estropearlo. No quería arruinarlo. Quería hacer un recuerdo. Creo que todos sabían que Toxic Attraction explotaría pronto, pero para que fuera memorable, teníamos que ir a lo grande. Así que queríamos que fuera vicioso. Queríamos que fuera memorable. Queríamos que la gente hablara de eso, no solo algo así como ‘Oh, ese fue un buen segmento. Sí, lo que sea. Ahora están solas’. Como, no, queremos que la gente recuerde esto y diga: ‘Oh, esta es una nueva llegada para dos nuevas Superestrellas en una ruta en solitario’“.

