Shawn Michaels es considerado uno de los mejores luchadores de la historia de la WWE, y se ganó el apodo de «Mr. WrestleMania» por sus inolvidables actuaciones en el evento más grande de todos, habiéndose retirado en la edición número 26 de este evento cuando perdió contra The Undertaker. Luego, saldría del retiro en el 2018 para disputar una lucha por equipos junto a Triple H contra The Brothers of Destruction, en un combate que para muchos terminó siendo un auténtico desastre.

► A Shawn Michaels le ofrecieron salir del retiro

Durante una entrevista reciente con Inside the Ropes, se le preguntó a Shawn Michaels si algún combate lo tentó a salir de su retiro en el ring, por segunda vez. The HBK reveló que la compañía le pidió que saliera del retiro y se enfrentara a AJ Styles en un combate, y a pesar de que dejaba la puerta abierta para esta posibilidad durante su relación contractual con WWE, terminó rechazando la oferta.

“Nunca, nunca, nunca, nadie se pondría a pensar en Daniel Bryan o en nadie más en todos los años que llevo retirado. Desde el punto de vista de la empresa, siempre han sabido que, si me retiro, ¿por qué me voy a retirar ahora? Sin duda, todos los años saben que esas cosas se ralentizan, pero siempre hay una oferta para ti: ‘¿Quieres hacerlo?’. Lo hago. Sabes, lo digo con mucha tranquilidad, siempre hay un lugar allí, que sin duda, ya sabes, se mantiene ahí por si acaso quiero insertarme allí. Pero los únicos a los que la empresa se ha ofrecido realmente fueron Undertaker y AJ Styles. Esa es la única vez que alguien lo mencionó formalmente, ya sabes, pero lo rechacé”.

A pesar de que los fanáticos se quedaron con las ganas de ver un combate de ensueño entre Shawn Michaels y AJ Styles, el miembro del Salón de la Fama está más que feliz y satisfecho con su retiro y ahora está enfocado en formar a las nuevas estrellas en NXT, donde es el encargado de la parte creativa del programa.