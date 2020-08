Shawn Michaels amenaza a Randy Orton y este lo ataca

En la más reciente edición de WWE Raw, se realizó el esperado regreso de Shawn Michaels a las pantallas televisivas de la compañía. El legendario luchador tenía previsto enviarle un mensaje directo a Randy Orton, pero primero se encontró con el Campeón WWE, Drew McIntyre, y le dio un consejo.

► Shawn Michaels, un hombre sabio en la lucha libre, fue atacado por el asesino de leyendas

Shawn Michaels a Drew McIntyre: "Drew, entiendo que estés enojado por Ric Flair, pero tienes que calmarte un poco porque Orton usará toda esa ira en tu contra. Drew, necesitas reenfocarte y patear la cabeza de Orton en SummerSlam. Has ido demasiado lejos, y has trabajado demasiado duro para que tú mismo lo arruines. Tu viaje hacia la cima ha sido difícil, Drew, pero de eso se trata ser Campeón WWE. Toda la adversidad está hecha a medida para Drew McIntyre y sé que no defraudarás a nadie".

Posteriormente, para cerrar el programa, Michaels llegó al ring y pasó esto:

Shawn Michaels: "Ric ama estar en este ring para el universo WWE, y sin Ric Flair, no habría un Drew McIntyre ni tampoco un Randy Orton. Pero, Orton, a diferencia de nosotros, tú no tienes la misma gratitud y aprecio pese a que tuviste de mentor al mejor luchador de la historia. ¡Y no apreciaste eso! Randy... No sé cómo va a suceder, pero te aseguro que va a pasar: en SummerSlam... yo no sé si vas a ver la justicia al final de una Superkick o de una Claymore de McIntyre... ¡Pero lo que sí sé es que tú lo verás venir!"

Posteriormente, Orton apareció de la nada y aplicó el RKO a Michaels, y luego lo brutalizó con una patada puntera a la cabeza. Esto generó que Drew McIntyre apareciera y le golpeara, lo sacara del ring con un Lazo, lo tirara contra el poste del esquinero y luego de cara contra el plexiglass en dos ocasiones, para finalizar haciéndolo volar por encima de la mesa de comentarios.

Tras esto, McIntyre entró al ring para exigirle al árbitro que enviara urgentemente atención médica, y si bien esto pasó, Orton se recuperó y remató a Drew McIntyre con un RKO de la nada de cara a su lucha en SummerSlam 2020 este 23 de agosto, por el Campeonato WWE.

_____________________________

No se pierdan nuestra cobertura de Monday Night Raw, que contará con el regreso de Shawn Michaels, quien quiere ajustar cuentas con Randy Orton por lo que le hizo a Ric Flair.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.