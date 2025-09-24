Shawn Michaels advierte a TNA tras invasión

Trick Williams y Oba Femi acordaron, durante la edición de NXT de la semana pasada, poner en juego sus respectivos títulos para este martes, situación que generó una molestia generalizada en las estrellas de TNA, incluyendo su Director de Autoridad, Santino Marella, quienes recurrieron a sus redes sociales para alzar su voz de protesta, anticipándose a una posible invasión para este martes en el Performance Center, situación que tomó fuerza luego de que se confirmara la aparición de nombres como Moose, Mike Santana, entre otros, en la reciente edición de NXT.

► TNA invadió NXT

Y lo que se rumoraba en el Internet finalmente se concretó este martes, luego de que Trick Williams cayera en la provocación de Mike Santana y lo atacó durante su combate de título vs. título contra Oba Femi. De inmediato, y a escasos segundos de que culminara el programa, el elenco de TNA que se hizo presente más las estrellas de NXT que estaban tras bastidores, irrumpieron en el ring para formar una riña generalizada en la que los oficiales fueron incapaces de detener.

Aunque el programa salió del aire en plena riña, y con Ricky Saints y Oba Femi teniendo un cara a cara previo a su combate en NXT No Mercy, en redes sociales surgieron algunas fotografías que daban cuenta de que las estrellas de TNA finalmente se habían quedado de pie en el ring.

Al respecto, Shawn Michaels presenció todo el incidente tras bastidores, en una noche en la que la Gerente General de la marca, Ava, no pudo estar presente. Luego, el miembro del Salón de la Fama WWE recurrió a su cuenta de X para advertir de que esto no se va a quedar así.

«Esto no termina aquí TNA»

Veremos cómo responderán Shawn Michaels y las estrellas de NXT a partir de ahora, pero no sería nada extraño que continúen estas invasiones y que también se desate el caos durante la programación semanal de TNA. En redes sociales, también se pudo ver que Shawn Michaels encaró a las estrellas de TNA luego de la conclusión del reciente NXT.