En la lucha libre, es mejor no hablar de absolutas rotundidades. Nadie hubiera imaginado que hace cuatro años Shawn Michaels desvirtuaría su antológico retiro de 2010 calzándose las botas de nuevo durante Crown Jewel; con un montante como recompensa por el que la mayoría de humanos renunciaríamos a cualquiera de nuestros principios.

Eso sí, otro tema es hablar de la posibilidad de que Michaels vuelva a repetir infamia. Y la semana pasada, sin parece tener en cuenta declaraciones no demasiado lejanas de HBK, Fightful hizo esta publicación.

«Michaels le dijo a [Kevin] Owens que mentiría si dijera que no ha pensado disputar otro combate, especialmente cuando vio la clase de combate que Steve Austin tuvo con Owens este año en WrestleMania. No obstante, también dijo no saber si podría».

► Shawn Michaels cierra la puerta

Recientemente, WWE anunció que el siguiente especial de NXT, Vengeance Day, tendrá lugar en Charlotte, Carolina del Norte. Así que el podcast ‘Culture State‘, radicado en dicho territorio de EEUU, contó esta semana con Shawn Michaels de invitado para hablar de la cita del próximo 4 de febrero.

Y claro, los conductores del podcast, Chris Lea y Dennis Cox no pudieron resistirse a preguntar a «Mr. WrestleMania» por una posible nueva y definitiva lucha con él de protagonista.