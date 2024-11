Shavkat Rakhmonov, uno de los principales aspirantes al peso wélter de la UFC, ha rechazado la autoestima de Ian Garry en lo que respecta a su posible pelea.

En lo que respecta a los aspirantes invictos que suben de categoría en el mayor escenario de las MMA, la división de las 170 libras ha contado con dos de los más destacados y promocionados en los últimos años: el ex campeón de M-1 Global Rakhmonov y el ex titular de Cage Warriors Garry.

Ambos se encuentran entre los 10 primeros, y Rakhmonov fue el primero en conseguir una oportunidad por el oro. Rakhmonov iba a conseguirlo en el combate principal del UFC 310 el mes que viene, pero su desafío contra Belal Muhammad tendrá que esperar después de que el campeón se retirara por lesión.

Con el kazajo en campaña para enfrentarse a otro contendiente por el oro interino el 7 de diciembre, Garry ha lanzado su nombre a la palestra, en la que ha sido su última llamada de confianza a Rakhmonov en los últimos tiempos. Sin embargo, no es de extrañar que «Nomad» piense que esa confianza en sí mismo está fuera de lugar.

Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, Rakhmonov señaló las frecuentes llamadas de Garry, aparentemente cuestionando la confianza del irlandés dado cómo el kazajo recuerda sus sesiones de entrenamiento en Kill Cliff FC.

«Estoy listo si va a ser (Garry) después de que gane su pelea», dijo Rakhmonov. «Si es una fecha que nos viene bien a los dos, podemos hacerlo, ¿sabes? Si quiere intentar quitarme el 0, puede intentarlo, pero sé que va a pasar lo mismo que ha pasado en los entrenamientos. Voy a seguir igual y estoy bastante seguro de que voy a ganarle.

«Sólo es un entrenamiento. No quiero alabarme demasiado, pero me he sentido cómodo, tanto en el ataque como en el suelo. Me sentí cómodo y con el control. Así que tengo bastante confianza en este combate».

Por ahora, parece que los resultados tendrán que ir de una determinada manera en ambos bandos para que sus caminos se crucen.

Mientras Garry se prepara para defender su puesto frente a Joaquin Buckley en Tampa, Florida, el mes que viene, Rakhmonov está haciendo campaña por un enfrentamiento por el título interino del peso welter contra el ex campeón Kamaru Usman.

Queda por ver si se materializa o no, pero parece que un enfrentamiento entre «Nomad» y «The Future» no está fuera de las posibilidades para 2025.