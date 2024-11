Shavkat Rakhmonov, máximo aspirante al título welter de la UFC, cree que el campeón Belal Muhammad podría haber llegado a la fecha prevista para su pelea si realmente lo hubiera deseado.

Rakhmonov entró en noviembre con una primera oportunidad de alcanzar la gloria en el mayor escenario del calendario de las artes marciales mixtas. El invicto «Nomad» se presentó como el primer aspirante al reinado de Muhammad, que se inició con una dominante exhibición frente a Leon Edwards el pasado mes de julio.

Pero su combate principal en UFC 310 ya no existe tras la lesión sufrida por el campeón, que reveló el pasado fin de semana que había sido hospitalizado por una espantosa infección ósea que le impedirá entrenar durante las próximas seis semanas.

De este modo, el combate principal del 7 de diciembre queda en el limbo, al igual que el puesto de Rakhmonov en el cartel del último pago por evento del año. Pero es evidente que el aspirante kazajo no cree que este difícil escenario tenga que llegar a buen puerto.

Durante el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, Rakhmonov abordó la situación actual, cuestionando si Muhammad realmente tenía que retirarse.

«Creo que podía pelear el 7 de diciembre, pero no estaba seguro y está siendo muy cuidadoso», dijo Rakhmonov. «Sólo me imaginaba consiguiendo la victoria y no importa cómo ni de qué manera. Belal es un buen rival, pero creo que puedo trabajar con él en cualquier terreno. Puedo contrarrestarle, puedo presionarle, sólo me veo (con la mano) levantada en una pelea contra él.

«No creo que vayan a ser seis semanas (para recuperarse), para ser honesto. Creo que Jack Della tuvo el mismo problema de infección y aún no ha vuelto. Puede llevar un tiempo», continuó Rakhmonov. «Belal no necesita ser codicioso. Si me convierto en campeón interino, él también tendrá un cinturón».

No obstante, en caso de que consiga un título interino en ausencia de Muhammad, Rakhmonov cree que eso sólo hará que su eventual enfrentamiento con «Remember the Name» sea aún mayor en 2025.

«También es bueno para Belal. Sólo hará que la pelea sea más grande», declaró Rajmonov. «Campeón contra campeón cuando Belal esté listo. Obviamente, después de asegurarme el título interino, voy a pelear con él. El primer trimestre del año que viene creo que ya está programado y ocupado, así que no puede volver pronto, de todos modos».

«Nomad» se mostró más comprensivo con el campeón de su división poco después de conocerse la noticia de su lesión, y acudió a las redes sociales para desearle a Muhammad lo mejor en su recuperación. Es probable que el peleador kazajo espere ahora alguna reacción de Muhammad tras cuestionar la gravedad de su infección ósea.