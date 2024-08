La historia de Kurt Angle, Sharmell y Booker T que se vio en WWE en 2005 no se podría contar en la actualidad. Ya entonces molestó a muchos fans e hizo sentir incómodo al medallista de oro olímpico hasta el punto de que dijo que desaría no haberla hecho. Recordemos que «The Wrestling Machine» acosó sexualmente y agredió durante semanas a la mujer de su oponente dentro de la rivalidad que los hoy tres miembros del Salón de la Fama compartían.

I can’t believe this video package fam. This Booker T/Kurt Angle story involving Sharmell is one I’m sure WWE wished they could forget 😂 pic.twitter.com/pCZe4AWHd3 — Wrestling Uncovered (@wrestlinuncover) October 28, 2022

►Sharmell y la historia con Kurt Angle

Sin embargo, entre todas las personas que se molestaron no estaba la propia Sharmell, según ella misma la cuenta a Chris Van Vliet en Insight:

“Kurt me estaba acosando. Porque yo era tan nueva en ese momento. Ni siquiera lo sé. Es como, ya sabes, ellos decían, ‘Vale, esto es lo que vas a hacer’. No sé quién ideó todo eso. Pero pensé que era brillante. Todo el mundo está muy sensible en esta época. Pero no me molestó. Pensé que era genial. Fue interesante, pero no sé si podrías hacer eso hoy en día. Todo el mundo dice: ‘no, no podemos hacer eso’. No funcionaría, pero porque sabía que era actuación, ¿sabes a lo que me refiero? Ahora, hay algunas situaciones serias por ahí que son así, y no las condono en absoluto, pero cuando era actuación, para mí estaba bien. Esa es solo mi opinión.”

Embed from Getty Images

¿Qué opinas de las palabras de Sharmell?