Shara Bullet quiere pelear con Adesanya si ambos ganan en Arabia Saudita

Shara Bullet todavía planea compartir la jaula con Israel Adesanya. El contendiente de peso mediano, también conocido como Shara Magomedov, se enfrentará a Michael Page en el evento coestelar de UFC Arabia Saudita el sábado, donde pondrá en juego su récord de 15-0.

Si bien el enfrentamiento de Page empareja a Magomedov con un veterano popular, era Adesanya a quien «Shara Bullet» originalmente tenía en la mira después de un increíble nocaut a Armen Petrosyan en UFC 308 en octubre pasado.

Adesanya encabezará la pelea de UFC Arabia Saudita frente a Nassourdine Imavov y, si tanto él como Magomedov resultan victoriosos, Magomedov espera que UFC los programe para su próxima pelea.

“Creo que todo depende de lo bien que me desempeñe el sábado y de si la multitud lo quiere y si Adesanya lo ve. No habrá otra opción que la UFC para darnos esta pelea porque ambos somos peleadores emocionantes y no habría ninguna razón para tratar de mantener toda esta emoción alejada de los fanáticos. Porque eso es lo que van a querer ver”.

Magomedov se unió a la UFC en 2023 con mucha expectativa detrás de él y sus actuaciones han mejorado con cada salida, culminadas con su doble nocaut con puño giratorio sobre Petrosyan. Es consciente de que necesita otra salida impresionante si quiere asegurar una pelea con Adesanya, dos veces campeón de peso mediano de la UFC, pero no está haciendo ninguna predicción firme sobre cómo se desarrollará su enfrentamiento.

«Ya sabes, es el Todopoderoso quien nos lo da. Cuento con el Todopoderoso para todo y sea cual sea el camino que me guíe, así es como irá.

“Soy impredecible dentro de la jaula, las peleas son impredecibles, no puedo decirte qué va a pasar y arruinar la sorpresa. Todo el mundo está esperándolo, todo el mundo quiere ver la pelea y creo que veremos qué pasa dentro el sábado”.

También hay otro obstáculo a considerar. Incluso si Magomedov logra una victoria memorable sobre Page, tiene que esperar y ver si Adesanya puede superar a Imavov en el evento principal del sábado. Imavov ha ganado tres peleas consecutivas para ascender al puesto número 7 en la categoría de 185 libras en el MMA Fighting Global Rankings y está buscando defender su posición para una oportunidad por el título si derrota a «The Last Stylebender».

Magomedov animará a Imavov y, si sale victorioso, no está claro qué significaría eso para las esperanzas de Magomedov de pelear contra Adesanya.

“No me gusta hacer predicciones sobre las peleas, cuando se trata de mí voy a apoyar a Nassourdine porque es mi compatriota. Es uno de nosotros y me encantaría apoyarlo, para que gane. Así que no sé quién va a ganar, pero mi apuesta es por Nassourdine”.