Shaquille O’Neal se ve reflejado en Conor McGregor

Conor McGregor tiene un admirador en la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal. O’Neal no es un experto en MMA, pero definitivamente es un fan de este deporte. Se le preguntó sobre el regreso de McGregor, y el cuatro veces campeón de la NBA dijo que no tiene ninguna duda de que el ex doble campeón de UFC volverá a la cima. Cree que ambos están cortados por el mismo patrón.

“Espero un gran espectáculo”, dijo O’Neal a Inside Fighting sobre el regreso de McGregor. “Siempre ha sido un gran showman. Siempre ha sido un gran competidor. Él y yo tenemos un tipo de sangre similar. Cuando dudan de nosotros, es cuando nos levantamos. Dudaron de él, llegó a la cima, se llevó un par de batacazos, se fue por un tiempo. Se ve muy bien. Sé que va a volver con ganas de venganza“.

McGregor está listo para regresar de una espantosa pierna rota que sufrió en una derrota por TKO ante Dustin Poirier en julio de 2021. Después de haber perdido tres de sus últimos cuatro, McGregor buscará recuperarse cuando se enfrente a Michael Chandler a finales de este año después de que completen el rodaje de “The Ultimate Fighter 31”, que se estrena el 30 de mayo en ESPN y ESPN +.

Con McGregor siendo todavía la mayor estrella de la UFC, muchos, como Michael Bisping, esperan que se le conceda una oportunidad por el título con una victoria sobre Chandler, y O’Neal lo ve convirtiéndose en campeón una vez más.

“Por supuesto, sé que lo hará“, dijo O’Neal.