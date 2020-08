► Shane Thorne y Brendan Vink regresan a NXT

Shane Thorne y Brendan Vink, superstrellas de NXT, debutaron en Raw cuando las grabaciones empezaron a realizarse en el WWE Performance Center a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Inclusive, compartieron algunos segmentos con MVP y parecía que este los iba a representar formando una facción con ellos. Luego, desaparecieron sin mayor explicación.

WWE tenía grandes planes para impulsar nuevos talentos bajo la supervisión de Paul Heyman. Raw se estableció como la marca donde se estaban construyendo nuevas Superestrellas, pero luego Heyman fue despedido de su posición en la marca roja, y Vince McMahon combinó los equipos de escritores de ambas marcas bajo la dirección de Bruce Prichard. A partir de allí, las cosas cambiaron, no solo para Shane Thorne y Brendan Vink, sino para otras Superestrellas que estaban siendo promocionadas por Heyman.

Hace pocas horas, WWE anunció que Shane Thorne reaparecerá en NXT este miércoles cuando se enfrente a su compatriota Bronson Reed en un mano a mano. El último encuentro de Thorne fue en Main Event del 15 de junio pasado, el cual perdió contra Humberto Carrillo.

.@bronsonreedwwe is set to battle fellow Aussie @ShaneThorneWWE THIS WEDNESDAY on #WWENXT!https://t.co/94aVNGkArj pic.twitter.com/fubsozGeOm

— WWE NXT (@WWENXT) August 1, 2020