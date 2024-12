Shane McMahon y un llamativo detalle: ¿Sigue en WWE?

Han transcurrido ya casi tres años desde que Shane McMahon se dejara ver en un cuadrilátero, y justamente no fue en las mejores circunstancias. Aquella fatídica noche de abril, en la cual sufrió una grave lesión y donde una improvisación acabó salvando el show, fue su primera aparición en más de un año. Esos trescientos y tantos días fueron el tiempo que le tomó a Vince McMahon sanar las heridas después de la polémica producción detrás de escena donde su hijo mayor creó un hervidero alrededor al, presuntamente, darse mucha más importancia que la debida en el Royal Rumble match. Acción que le supuso el despido.

E incluso antes de eso, su crédito en la compañía ya no era el mismo que el recaudado apenas regresó en su segunda etapa. Venía actuando de manera esporádica, con alguna fecha aquí, alguna allá. Su etapa como «chico malo» y el personaje de «mejor en el mundo» no despertó buenas críticas de la afición, como tampoco el formato de corta vida Raw Underground, del cual «Shane-O» fue artífice tras bambalinas e imagen visible en la pantalla. Todo esto, por no mencionar otras riñas en Backstage. Riñas de índole familiar.

Hace unos meses cubrimos la situación de McMahon trayendo a colación el hecho de que varios ejecutivos no necesariamente estaban haciéndose un tiempo aparte para considerar una vuelta de Shane. Dave Meltzer —quien, si les interesa, recientemente ha dejado un titular bastante controversial—dio respuestas al asunto y reveló algunos detalles sorprendentes de los que hicimos eco:

“Sé que Shane ha intentado regresar a WWE y que las personas a cargo de WWE no tienen ningún interés en él. ¿Podría cambiar eso ante la idea de que esté dispuesto a ir a AEW? Tal vez sí, tal vez no. ¿Estaría realmente dispuesto a ir a AEW? No sé qué está pensando.

“Shane recibió mucho, mucho dinero si analizas lo que ganó en contraste con lo que trabajó siendo luchador activo. Aparecía unas pocas veces al año y se llevó una cifra realmente alta. Ha habido mucha negatividad con él por mucho tiempo.

“Y cuando volvió [en 2016] tampoco fue como que le rogaran que volviese. Linda [McMahon] metió presión durante mucho tiempo para que le dejaran regresar y WWE cedió porque habían lesiones de por medio en WrestleMania 32”.

► Las difícil relación entre Shane y Triple H

En su momento nos preguntamos si la influencia de Triple H, ahora con mucho más poder que en 2022 (la última vez que vimos a Shane en WWE), interfería con cualquier posible operativo retorno de su cuñado. Para eso, recurrimos a la historia de cómo se gestó la ruptura de su relación citando un extracto de la nota “Poder, internas y recelo: así se convirtió Triple H en el hombre más poderoso de WWE” de nuestra nueva Revista digital Cuadrilaterotops.com, que se leía de la siguiente forma:

“Triple H ganó su primer Campeonato de la WWE en 1999, el cual mantuvo por un mes y perdió, de todas las personas, contra el propio Mr. McMahon. Aquel primer reinado no maravilló a los oficiales, que interpretaron que aún no estaba listo para cargar con semejante responsabilidad. Lo que le llevó a hacer el clic, otra vez, fue la continuación de esa rivalidad con el Chairman. Porque para irritar a su jefe, se casó en Las Vegas con Stephanie, la inocente hija adolescente de Vince, mientras esta había sido ‘dormida’ a la fuerza por el efecto de pastillas. Al poco tiempo, igualmente, se reveló que el casamiento había sido consensuado, y así arrancó la era que consolidó a marido y mujer, la era McMahon-Helmsley.

“Ya bajo esta encarnación, con Stephanie como compañera, Triple H fue uno de los focos principales de la WWE. Así llegó otro reinado, esta vez mucho más sólido y bien aceptado. Y entre tanto acontecimiento, detrás de escena sucedían cosas…

“‘Yo estaba saliendo con alguien en ese momento’, contó Stephanie a Howard Stern en 2002. ‘Él no dejaba de darme indirectas, y yo pensaba, «¿está coqueteando conmigo? No, no puede ser, debe estar bromeando». A veces yo estaba sentada en su regazo y él decía cosas… Una vez, de hecho, estando en el piso, me acarició la pierna. Ahí dije, «esto definitivamente es coqueteo». Fue un momento muy tenso, porque yo tenía prohibido salir con cualquier luchador’.

“Según la versión que ella dio de los hechos, Levesque ‘había dejado a Chyna’ para entonces pero ‘por algún motivo aun vivían juntos’. Por ende, ‘dejamos de vernos por un tiempo’ hasta que Stephanie se aseguró de que la pareja estuvo disuelta. Y entonces, pasaron a la fase de aceptación… de los McMahon.

“En su charla con Mick Foley en 2016 para WWE Network, Shane (hermano de Stephanie, sobra aclarar) confesó que no quedó conforme por cómo se manejó la situación, dando a entender que desde ese primer momento no guarda la mejor de las relaciones con su cuñado: ‘¿Mi relación con Paul? Hace feliz a mi hermana y eso me hace muy feliz. Siempre pensé que lo importante era que ella fuera feliz, pero fue más un pensamiento de la vieja escuela de que la hija del jefe, especialmente, no debía salir con un talento. En ese momento era así: estaba el talento y la oficina por separado. Lo que no me cayó bien fue que se me haya ocultado por un tiempo, eso no me sentó bien’.

“Para Vince, por otra parte, no fue muy complicado de digerir, o al menos no tardó en dar la derecha. De hecho, al cabo de poco tiempo ya lo tomaba con humor: ‘A medida que nuestra relación crecía, tuvimos ese momento incómodo que todos atravesaron alguna vez’, contó Hunter. ‘Esa primera cena en la casa de los padres de tu novia, excepto que yo había trabajado con su padre por todos esos años. Lo hizo lo más incómodo posible, ¡solo porque pensaba que era divertido!’.”

► Shane McMahon y un llamativo detalle

Teniendo todo esto presente, que no es poco, más nos llama la atención lo que estamos por mostrarles.

Y es que si cualquiera de nosotros se dirige a WWE.com y cliquea en la roster page, hallará el perfil de Shane O’Mac entre las Superestrellas actuales de la empresa.

Sobra decir que se trata de un hecho cuanto menos curioso, puesto que, por lo que se cree, no hay ningún tipo de lazo que una al hombre con la compañía que solía pertenecer a su familia.

► Pero, ¿sigue en WWE?

De todos modos, no hay que hacerse ilusiones. Por lo general, los editores de la web de WWE esperan la órden antes de quitar un perfil o biografía, y muchas veces sucede que dichas instrucciones se pasan por alto por los responsables de brindarlas. Al ser McMahon un caso especial, dado su apellido y lo especial de su trato a través de los años, apariciones esporádicas y demás, es muy posible que la orden nunca haya bajado.

Y aun así, si vamos a las secciones de Raw o SmackDown, su nombre no aparece en ningún lado. De modo que podemos afirmar que su presencia como talento en activo no es más que un descuido.

► ¿Y AEW? ¿Quedó en la nada?

La novela de McMahon con All Elite Wrestling fue uno de los temas más candentes del año. Después de unas semanas de estar en boca de todos, hace ya un largo rato que ninguna información ha salido al respecto. Aunque no se haya confirmado que las conversaciones hayan fracasado, hasta el momento no hay indicios de que McMahon vaya a recalar en el territorio de la familia Khan en el corto plazo.

De todas formas, no desconecten de SÚPER LUCHAS para enterarse de cualquier novedad. Y les recordamos, conocedores, chequear nuestra nueva Revista digital Cuadrilaterotops.com, ¡la primera de muchas ediciones que cada vez llega a más hogares!