Siendo The Undertaker el luchador más cercano a Vince McMahon desde hace décadas, resulta lógico que esta relación pudiera trasladarse al primogénito del "Chairman" de WWE. Aunque tuvo que pasar más de un cuarto de siglo para que Shane McMahon y "The Phenom" se vieran las caras en un 1 vs. 1.

Poco después del celebrado regreso a las pantallas de "O-Mac" en 2016 reclamando su lugar corporativo, Vince McMahon maquinó una diabólica estipulación: si conseguía vencer a Taker en WrestleMania 32 tomaría el control de Monday Night Raw, mientras que para el "Deadman" sería su último "Show de los Shows". Y todo, bajo modalidad "Hell in a Cell".

Combate que dejó uno de los grandes "highspots" de los últimos años, cuando Shane saltó sobre The Undertaker desde lo alto de la celda, recibiendo críticas incluso de algún que otro dinosaurio de la industria. Aunque más allá, poco hubo de memorable teniendo en cuenta el estado físico de Taker, considerando también que apenas 24 horas después, pese a su derrota, Shane fue nombrado Gerente General de la marca roja.

Y ahora, en torno a la promoción del documental 'Undertaker: The Last Ride', Shane McMahon relató a ESPN los antecedentes de aquel choque, que según supimos entonces, resultó decisivo para que WWE batiera su récord de asistencia.

«La razón del combate 'Hell in a Cell' que tuve en WrestleMania 32 se remonta a varios factores importantes. Estuve ausente de la compañía durante un tiempo antes de ello. Mis tres hijos nunca me habían visto luchar en vivo. Son la principal razón de que me vida cambiara, para estar más cerca de ellos. Me pidieron que volviera a luchar, y les dije que si se daba el escenario adecuado, lo consideraría.

«Un día recibí una llamada de mi amigo Mr. Calaway. Me dice, '¿Qué opinas?' Y le respondo, '¿Sobre qué?' Y me dice, 'Tú yo'. No quise decir que no, y eso me dejó un tanto impresionado. Así que le dije que se lo propusiera al jefe para ver qué pensaba este. Taker llamó a Vince. Mi padre me llamó. Y el resto es historia.

«Los tres empezamos a pensar en este combate como una atracción especial del evento, y la historia giraba en torno a mi regreso tras siete año, por el control de la compañía; lo que fue una dinámica familiar genial, porque uno nunca sabe lo que es real y lo que no. Y tendría que vérmelas con el elegido de Vince McMahon, y en la Celda Infernal.

«Antes del combate, Mrs. Calaway, la madre de Mark, se me acercó en una cena poco antes de WrestleMania. La conozco desde hace tiempo. Le digo que qué tal está, le doy un abrazo. Y de pronto me agarra y me echa hacia atrás, y me dice con su acento texano, 'Siempre has sido uno de mis favoritos. Pero.... golpeaste a mi hijo justo en un ojo y lo hiciste sangrar. Bajaste varias posiciones en mi ranquin'.

«Me regañó por un momento que tuvo lugar en el último Monday Night Raw antes de WrestleMania. Y entonces miro al enorme Mark Calaway agachando la cabeza, pensando en lo embarazoso del momento. No importa lo 'badass' que seas, siempre va a haber una madre protectora».