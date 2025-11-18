Shane McMahon y su hijo, en último Raw de John Cena

El del 17 de noviembre de 2025 ha sido el último Raw de John Cena como luchador ya que si bien con toda seguridad con el paso de los años hará muchos regresos, las botas las colgará cuanto termine el año. En esta última ocasión en el programa de los lunes, el actual Campeón Intercontinental se unió a Rey Mysterio y Sheamus para vencer a The Judgment Day.

► El último Raw de John Cena

Como no podía ser de otra manera, no faltaron los grandes nombres que no quisieron perderse la cita y que estuvieron tanto delante como detrás de cámaras. Y entre todos ellos no podemos evitar resaltar a Shane McMahon y a su hijo. Hoy no tiene un cargo en la que una vez fue la empresa de su familia pero siempre es bienvenido.

“Un honor estar en el MSG con mi hijo Rogan para celebrar a una verdadera leyenda del negocio y a mi amigo. #GraciasCena”.

Es interesante comentar que John Cena y Shane McMahon compartieron el cuadriláteroen tres ocasiones. La primera fue en Raw el 20 de marzo de 2006, cuando «Shane O-Mac» y Triple H derrotaron al «Más Grande de Todos los Tiempos» y Shawn Michales. La segunda fue también en la marca el 28 de mayo de 2007, cuando Cena y Bobby Lashley cayeron contra McMahon, The Great Khali y Umaga. Y la última sucedió en Survivor Series 2017, cuando los dos formaron parte del derrotado Team SmackDown LIVE.