Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la noticia del día de hoy fue la que reveló Jonathan Coachman. El excomentarista de WWE declaró que, según sus fuentes, Shane McMahon le pidió a Tony Khan que botara la casa por la ventana para firmarlo.

En su reunión el año pasado, ocurrida en una sala de juntas del aeropuerto de Arlington, Texas, el hijo de Vince McMahon sorprendió con sus peticiones y solicitudes. Y es que según Coachman, McMahon pidió a Tony Khan dos cosas muy interesantes, además de un gran salario, claro está.

► Más detalles de la fallida negociación entre Shane McMahon y Tony Khan

Ahora, se conocieron más detalles de todo esto, cortesía de Sean Ross Sapp de Fightful Select. Y es que Fightful señala que aunque no pudieron confirmar que Shane quería obtener acciones de AEW, una fuente cercana a McMahon sí les confirmó que fue Tony Khan quien nunca se volvió a contactar con Shane.

Adicional a esto, la fuente reportó que McMahon sí le dijo a Khan que él quería ser quien dirigiera todas las cosas en AEW, esto, en relación con que quería tener todo el poder creativo, pero esta misma fuente destacó que McMahon «no tenía el conocimiento del producto ni la familiaridad con AEW o el modelo de negocios de AEW, lo cual podría ser muy necesario para dicho rol».

Esta misma fuente, cercana a Shane, asegura que el hijo de Vince McMahon no se tomó personal el rechazo de Tony Khan. Además, se dijo en el reporte de Fightful Select que, aparentemente, Khan pensó que Shane estaba bromeando cuando le mencionó la idea de ser él quien fuera el director creativo de AEW.

La fuente indica que Shane McMahon consideraba muy valiosa su perspicacia y sus habilidades para dirigir un show de lucha libre, asegurando que él tenía el conocimiento necesario, después de años ver lucha libre y de ver a los fanáticos y a la gente de la industria quejándose de su padre, Vince McMahon, y deseando que cualquiera le quitara el rol de director creativo en WWE.

Fightful señala que, realmente, nunca hubo un plan para que Shane McMahon apareciera en AEW, ya fuera en la televisión y tampoco teniendo un rol activo en pantalla o tras bambalinas. Fuentes dentro de AEW indicaron que Tony Khan no reveló mucho de la reunión con Shane tras bambalinas, más allá de decir que nada había salido de esa reunión y que no iban a hacer negocios.

Finalmente, Fightful Select señaló que la fuente cercana a Shane McMahon no descarta por completo que Shane pueda hacer una aparición especial en AEW en el futuro. Sin embargo, esta fuente no espera que ambas partes puedan ponerse de acuerdo para hacer algo más que eso, que un cameo, y no ve a ambas partes haciendo negocios importantes, ni negocios por una larga cantidad de tiempo.