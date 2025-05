Shane McMahon, junto a Charlotte Flair en la NBA

En una noticia bastante inesperada, se pudo saber que la talentosa luchadora de WWE, Charlotte Flair, fue vista en compañía del también talentoso, querido y recordado luchador e hijo de Vince McMahon, Shane McMahon.

Ocurrió esta noche, antes de Juego 5 de los Playoffs de la NBA entre Los Ángeles Lakers y Timberwolves, que terminaron ganando los visitantes. El video del momento se ha hecho viral en redes sociales.

Junto a las grandes figuras de la lucha libre estaba Alex Rodríguez, exbeisbolista y dueño minoritario de los Minnesota Timberwolves. De momento, se desconoce el motivo por el cual estuvieron compartiendo en este gran juego de la NBA en Los Ángeles. Sin embargo, se debe reportar que en redes sociales el video no ha pasado desapercibido.

Alex Rodriguez is at tonight’s Lakers-Wolves game with Charlotte Flair. Oh, and Shane McMahon is here as well. pic.twitter.com/sNZzmAUnnq

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) May 1, 2025