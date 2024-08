Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, al final del mes de julio vimos cómo se pudo saber, hasta con una fotografía, que Shane McMahon, hijo de Vince McMahon, quien hasta hace unos meses fuera el dueño y amo y señor de WWE, con Tony Khan, el presidente de ROH y AEW, esta última empresa, aquella que compitió de gran manera ante la WWE de su padre.

Y es bien sabido que Shane quiere volver a la lucha libre profesional, e incluso, por medio de amigos luchadores en AEW, estuvo tentando las aguas para ver si lo recibirían como luchador en AEW, y cómo lo recibirían. Esto fue antes de la reunión con Khan, quien se mostró positivo a recibir a Shane en AEW, incluso en entrevistas.

► Se conocen más detalles del interés de Shane McMahon por volver a la lucha libre, aunque WWE lo rechazó

Ahora, se han podido saber más detalles en torno a todo el revuelo que está causando Shane McMahon, y es que, Dave Meltzer, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, reveló que Shane McMahon intentó hace poco volver a WWE para tener unas luchas más, pero que aquellos en la empresa, sin determinar nombres, no tuvieron interés en que retornara a la empresa.

«Sé que Shane McMahon ha intentado regresar a WWE. Sé que las personas a cargo de WWE no tienen ningún interés en él. ¿Podría cambiar eso con la idea de que él estaría dispuesto a ir a AEW? Tal vez sí, tal vez no. ¿Estaría realmente dispuesto a ir a AEW? No sé en dónde está su mente… Shane recibió mucho, mucho dinero si comparas la cantidad de dinero que recibió Shane con la cantidad de trabajo que hizo cuando era un luchador activo que aparecía unas pocas veces al año. Fue una cifra realmente alta.

«Como dije, ¿es una estrategia de él para intentar volver a WWE? No me sorprendería en absoluto, pero sé por personas en WWE que, como dije, él ha intentado volver y ellos no tienen interés. Ha habido mucha negatividad, diría yo, que ha estado presente por mucho tiempo. Y su regreso, no fue como si cuando él se fue estuvieran rogándole que volviera. Linda (McMahon) presionó muy, muy duro por mucho tiempo para que él regresara y lo aceptaron de vuelta porque había lesiones y sabían que él y The Undertaker iban a hacer negocio en WrestleMania 32. Él no tenía ningún rol en la compañía, aparte de ser un talento muy bien pagado. Pero… no tenía ninguna posición ejecutiva, nada de eso».