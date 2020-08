¿Shane McMahon comprará alguna compañía de lucha libre?

Shane McMahon regresó recientemente a WWE como presentador de Raw Underground, luego de estar diez meses fuera y lo hizo para sacudir el sistema con una especie de Fight Club con peleas clandestinas, peleas callejeras al estilo MMA. Mientras se avisora que el plan de Shane O'Mac y Raw Underground podría ser a largo plazo, parece que este continuará siendo un personaje en pantalla sin ninguna responsabilidad creativa o rol gerencial en WWE.

► Shane McMahon no adquirirá su propia compañía de lucha libre

El director ejecutivo de WWE, Bruce Prichard, habló recientemente sobre The Rock y Shane McMahon en el reciente episodio de 'Something To Wrestle'. En primer lugar, Prichard habló sobre lo feliz que está con el hecho de que The Rock haya comprado XFL. Luego habló sobre Shane McMahon y explicó por qué probablemente nunca será dueño de WWE ni de ninguna otra compañía de lucha libre.

Durante la transmisión, un fanático le preguntó a Bruce Prichard por qué Shane McMahon nunca ha tenido su propia compañía de lucha libre y si existe la posibilidad de que comience su propia empresa luchística algún día.

Prichard respondió que Shane McMahon no está tan involucrado en el negocio de la lucha libre como su padre. También declaró que Shane O'Mac quería alejarse del negocio de la lucha libre y duda que alguna vez llegue el día en que Shane McMahon comience su propia compañía de lucha libre.

"Creo que Shane estaba buscando escaparse por un tiempo y no sé exactamente por qué, pero eso era algo para Shane. Probablemente quería alejarse del negocio, y no creo que lo haga nunca."

Shane McMahon ha seguido siendo solo un personaje en pantalla desde que regresó a la WWE, a diferencia de Stephanie McMahon y Triple H, quienes sí están mucho más involucrados en las operaciones y además, poseen roles ejecutivos dentro de la compañía.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará dos grandes luchas: En una, Kevin Owens intentará cortar de tajo la racha de Randy Orton. En la otra, Asuka enfrentará a Bayley buscando una revancha ante Sasha Banks. Además, una nueva entrega de Raw Underground.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.