Shane McMahon a Curtis Axel: «Voy a cuidar de ti»

Curtis Axel es hijo de Mr. Perfect y eso abre puertas en la lucha libre pero el ex-Nexus necesitó de más ayuda, como la de Shane McMahon, quien también sabe lo que es tener un padre con influencia en la industria; de hecho, ¿ha habido alguien que haya tenido más que Vince McMahon? Pero ahora dejamos a un lado al ex-mandamás para continuar con quien fuera también un «Paul Heyman Guy» o Campeón Intercontinental y sus palabras acerca de la mano que le brindó «Shane O-Mac» cuando era alumno de la escuela de lucha libre de Harley Race en 2009 y estaba buscando tener una prueba con la WWE.

► La ayuda de Shane McMahon

«Le pregunté a este tipo: ‘Oye, ¿aún tienes esos DVDs a la venta?’ Y por accidente se lo envié por mensaje a Shane McMahon. Pensé: ‘Oh, mier**, qué hice,’ y me quedé sentado en mi camioneta esperando, sin recibir respuesta. Luego entro al gimnasio, entreno, salgo, y tengo dos mensajes de texto de Shane McMahon diciendo: ‘Sí, hermano, estaré despierto un rato. ¿De qué quieres hablar?’

«Lo llamé. Le dije: ‘Hola, señor McMahon, lo siento mucho. Estaba enviándole un mensaje a otro tipo para conseguir unos DVDs porque se está mudando.’ Él me dijo: ‘Primero que nada, no me llames señor McMahon. Tu papá es uno de mis hermanos. Estoy cuidando de ti.’«

«Así que fui a FCW en Tampa, Florida. Y trataron de matarme. Trajeron a Sheamus y Drew (McIntyre) al ring y dijeron: ‘Adelante.’ Y boom, boom, boom, hice todo lo que tenía que hacer. Luego me llevaron al ring principal con Jack Swagger, que era campeón.

«Dusty [dijo]: ‘Haz 10 minutos, hijo. Veamos de qué estás hecho.’ Yo respondí: ‘Está bien.’ Hicimos 12 [minutos] y Swagger dijo: ‘Santo c**, este tipo sabe lo que hace,’ y Dusty dijo: ‘Está bien, te vamos a contratar, chico.’«