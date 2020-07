La historia que WWE está trazando para Jeff Hardy en SmackDown ha dividido a los seguidores.

Unos ven valiente la decisión de la empresa de presentar este tipo de rivalidades que evocan a la "Attitude Era" por lo grueso y adulto de su tono.

Otros consideran de mal gusto las referencias al pasado de adicciones de "The Charismatic Enigma", obviando las similitudes que pudieron sacar de aquel segmento del accidente a las afueras del Performance Center de Orlando.

Y alguien que se adscribe al segundo grupo de opinión es Shane Helms, despedido recientemente de WWE en calidad de productor; apunte que no quiero considerar determinante aquí, pero que hay que hacer.

Porque Helms ya ha criticado el procedimiento de McMahonlandia durante la pandemia, aunque ahora, cree que haga lo que haga la empresa, no afectará a la imagen de Hardy. He aquí sus palabras en la última edición de 'Sportskeeda UnSKripted' con Chris Featherstone.

«No soy fan de esta historia, pero bueno, no creo que realmente Jeff pueda salir perjudicado en este punto. Parece que Jeff sea intocable. Jeff siempre va a ser Jeff Hardy, y pienso que los fans siempre van a quererlo.

«La historia no me motiva mucho, no creo que atraiga a nuevos fans. Si no sabes que Jeff tuvo problemas en el pasado, porque eres un fan joven y no los conoces, no le verás sentido a esta historia. Así que bueno, no me entusiasma, pero me encanta Jeff Hardy y tengo que apoyarlo».